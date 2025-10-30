Es ist nicht passiert: Kim Kardashian glaubt nicht an die Mondlandung 1969

In der aktuellen Folge ihrer Realityshow äußert Kim Kardashian massive Zweifel an der Mondlandung 1996. Sie versucht ihre Schauspielkollegin Sarah Paulson von der Verschwörungstheorie zu überzeugen.
Kim Kardashian (45) hat sich als Anhängerin einer Verschwörungstheorie geoutet. Sie zweifelt offenbar stark daran, dass die Mondlandung von 1969 tatsächlich stattgefunden hat. Das zeigt die neuste Episode ihrer familieneigenen Realityshow "The Kardashians", wie unter anderem das "People"-Magazin schreibt.