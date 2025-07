Sofía Vergara (53) ist nach einem medizinischen Eingriff offenbar auf dem Weg der Besserung. Die Schauspielerin teilte auf ihrem Instagram-Account mit, dass sie sich über ein Jahr nach einer ersten Knieoperation noch einmal unter das Messer legen musste.

In dem Beitrag zeigt die 53-Jährige ein Foto von sich in einem Krankenhauskittel und im Klinikbett sowie ein Bild ihres Beins mit einer grauen Schiene und Verband. Zu der erneuten Knieoperation schrieb Vergara: "Es ist geschafft! Runde 2." Sie fügte ein Dank-Emoji und einige Herzen hinzu.

Erste Knie-OP im vergangenen Jahr

Sofía Vergara gab in ihrem Beitrag nicht an, warum sie den Eingriff benötigte. Im April 2024 verriet sie US-Medienberichten zufolge in ihren Instagram-Storys ebenfalls, dass sie sich einer Knieoperation unterzogen hatte. Ihr damaliger Freund, der Arzt Justin Saliman, kümmerte sich damals um sie, wie sie ebenfalls mit einem Bild zeigte. Das Paar hat sich nach rund einem Jahr Beziehung in der Zwischenzeit getrennt.

Wer nach dem erneuten Eingriff unterstützend an der Seite des Serienstars ist, ist unterdessen nicht bekannt. Um die Schauspielerin, die unter anderem aus der Serie "Modern Family" bekannt ist, gibt es immer wieder Liebesgerüchte. Zuletzt soll der ehemalige American-Football-Star Tom Brady (47) an ihrer Seite gesichtet worden sein. Anfang des Jahres wurde sie mit Rennfahrer Lewis Hamilton (40) in Verbindung gebracht.

Sofía Vergara war zuvor zweimal verheiratet: zuerst von 1991 bis 1993 mit Joe Gonzalez (54), mit dem sie Sohn Manolo (33) hat. 2015 heiratete sie den Schauspieler Joe Manganiello (48), im Sommer 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die Scheidung erfolgte 2024. Ab Oktober 2023 soll dann für mehrere Monate der Orthopäde Justin Saliman der Mann an ihrer Seite gewesen sein. Seit der Trennung von ihm hat Vergara keine neue Beziehung offiziell gemacht.