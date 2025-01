"Unvorstellbare Tragöde" Aubrey Plaza äußert sich zum Tod ihres Mannes Jeff Baena

Der Tod von Regisseur Jeff Baena erschüttert Hollywood. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die Aubrey Plaza und die Familie ihres verstorbenen Mannes am 6. Januar zu Wort gemeldet. Darin zeigen sie sich erschüttert und danken allen Menschen, die sie in dieser Zeit unterstützen.