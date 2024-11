Faisal Kawusi (33) genießt sein Privatleben gerne für sich. Doch diese schöne Nachricht dürfen nun alle wissen: Der Komiker ist Vater geworden. Auch das Geschlecht des Babys verrät er - wenn auch sehr dezent im Hashtag versteckt.

Liebeserklärung an seine Tochter

"Vor genau 3 Monaten hast du meine Welt auf den Kopf gestellt", schreibt er am 17. November in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Weiter heißt es darin: "Du kleines Wunder, ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Ich bin dein Papa Bär und werde dich immer lieben, beschützen und für dich da sein. Willkommen auf Planet Erde, mein Schatz." Dazu veröffentlicht er ein Foto, das ihn mit einem bemützten Baby in der Trage zeigt. Im Hashtag verrät er dann auch das Geschlecht des Kindes: #mädchen. Wer die Mama ist, verrät der 33-Jährige allerdings nicht.

Zudem lässt er seine rund 366.000 Follower wissen: "Meine Mutter hat immer gesagt: 'Du weißt, was Liebe ist, wenn du Kinder hast.' Wie so oft hat sie damit recht behalten..."

Zahlreiche TV-Kollegen gratulieren dem frischgebackenen Vater. "Ohhh wie schön!!!! Herzlichen Glückwunsch", schreibt Schauspielerin Mirja du Mont (48). Moderatorin Nina Moghaddam (43) kommentiert: "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch! Und großes Willkommen an deine Tochter." Moderator Mola Adebisi (51), der selbst kürzlich zum ersten Mal Vater eines Sohnes wurde, lässt wissen: "Ich fühl dich, mir geht es heute seit 4 Monaten genauso." Und auch Lilly Becker (48) meldet sich zu Wort und heißt Faisal Kawusi in der Elternschaft willkommen.

Eine lange Baby-Auszeit scheint sich der Komiker, der durch die Show "Luke! Die Woche und ich" bekannt wurde, aber nicht gönnen zu wollen. Denn am Montag werde die neue Tour angekündigt. "Endlich!", schrieb er dazu in seiner Story.