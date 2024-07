Es ist ein Mädchen: Fußballer Koray Günter ist zum zweiten Mal Vater geworden

Koray Günter (29) ist jetzt stolzer Vater eines Mädchens. Auf ihren Instagram-Kanälen verkündeten der Fußballer und seine Partnerin Veronica Loi am 25. Juli, dass ihr zweites Baby zur Welt gekommen ist. "Willkommen auf der Welt, kleine Aleyna Günter. Du bist unser Sonnenschein, wir lieben dich unendlich! Mama und Papa", schrieben sie und verrieten damit gleich das Geschlecht und den Namen ihres zweiten Nachwuchses.

Zu diesen Worten teilte das Paar einige emotionale Bilder aus dem Kreißsaal. Darauf kuschelt sich das Neugeborene direkt nach der Entbindung an den Kopf seiner Mutter, während Günter stolz auf seine Familie blickt. Außerdem ist in der Fotoreihe ein Schnappschuss enthalten, auf dem das Baby in einem pink-dekorierten Zimmer liegt sowie ein Bild, auf dem der frisch gebackene Zweifach-Vater sich beim Blick auf seine Tochter eine Träne aus dem Auge wischt.

Erster Sohn kam 2022 zur Welt

Koray Günter, der aktuell von Hellas Verona an Fatih Karagümrük SK verliehen ist, und die Influencerin Veronica Loi sind seit 2021 offiziell ein Paar. Ein Jahr später erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn Kaan (1) das Licht der Welt. Ihre zweite Schwangerschaft gab die gebürtige Italienerin im Februar 2024 mit einer Torte und Ultraschallbildern auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Vor der Beziehung mit Loi war Koray Günter fünf Jahre lang mit der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Betty Taube (29) verheiratet. Ihr Ehe-Aus gaben sie im Sommer 2021 bekannt, kurz danach stellte der Innenverteidiger seine neue Freundin vor.