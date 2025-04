Es ist ein Junge: Full House-Star Dave Coulier ist erstmals Opa geworden

1 Dave Couliers Sohn Luc machte ihn vor wenigen Tagen zum Großvater. Foto: ddp/Janet Gough/AFF

Dave Coulier freut sich über ein neues Familienmitglied: Der "Full House"-Star ist vor wenigen Tagen erstmals Großvater geworden, wie er in einem Interview verriet. Zudem teilte er ein Update zu seiner Krebserkrankung.











Link kopiert



Familienzuwachs bei Dave Coulier (65): Der Schauspieler ist erstmals Großvater geworden, wie er im Interview mit "Parade" verriet. Demnach bekam sein Sohn Luc (34) und dessen Frau Alex am 27. März einen Jungen. "Wir sind so aufgeregt", so der "Full House"-Star. "Mein Sohn und seine Frau leben in Kalifornien, also werden wir mehrmals hinfahren, um den kleinen Jungen zu sehen", verriet er über seine zukünftigen Baby-Besuche mit seiner Ehefrau Melissa.