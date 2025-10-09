Es ist ein Junge: Ex-GNTM-Model Mandy Bork ist erstmals Mutter geworden

Mandy Bork freut sich über ihr erstes Kind. Mit Babyfotos lässt die ehemalige "GNTM"-Finalistin ihre Instagram-Follower an ihrem Glück teilhaben.
Freudige Nachrichten von Mandy Bork (34): Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin hat ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Einem Instagram-Beitrag des Models zufolge wurde sie bereits in der vergangenen Woche Mutter. "Die größte Liebe von allen. Unser Sohn, geboren am 02.10.25", schreibt sie auf Englisch zu zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ein Foto zeigt eines der kleinen Babyhändchen, das einen Zeigefinger umschließt. Auf dem anderen Bild sind die Füßchen des Neugeborenen zu sehen.