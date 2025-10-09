Es ist ein Junge: Ex-GNTM-Model Mandy Bork ist erstmals Mutter geworden

Freudige Nachrichten von Mandy Bork (34): Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin hat ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Einem Instagram-Beitrag des Models zufolge wurde sie bereits in der vergangenen Woche Mutter. "Die größte Liebe von allen. Unser Sohn, geboren am 02.10.25", schreibt sie auf Englisch zu zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ein Foto zeigt eines der kleinen Babyhändchen, das einen Zeigefinger umschließt. Auf dem anderen Bild sind die Füßchen des Neugeborenen zu sehen.

Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und Prominenten. Riccardo Simonetti (32) kommentiert etwa: "Herzlichen Glückwunsch". Auch Sylvie Meis (47) gratuliert herzlich: "Ich freue mich so für dich." Ex-"GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann (27) schreibt: "Omg, Glückwunsch" und ergänzt mehrere rote Herz-Emojis.

Einen Namen verrät Bork bislang nicht. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun jedoch ein Foto eines Armbands mit einem glitzernden "C". Dazu erwähnt sie den Buchstaben erneut und ergänzt ein weißes Herz. Ein weiteres Bild in ihrer Story zeigt ihr Baby, wie es in einem kleinen Bett liegt. "Ich war noch nie so verliebt. Ich kann nicht glauben, dass er schon eine Woche alt ist", schreibt sie.

"Fühle mich so gesegnet"

Ihre Schwangerschaft hatte Mandy Bork im Juni auf Instagram verkündet. "Endlich teilen wir unser kleines Geheimnis der letzten Monate", schrieb sie zu zwei Bildern, auf denen sie ihren Babybauch präsentierte. Gleichzeitig schwärmte die "GNTM"-Zweitplatzierte von ihrem Ehemann, mit dem sie seit September 2020 verheiratet ist: "Ich fühle mich so gesegnet, ein neues Leben mit meinem Lieblingsmenschen zu erschaffen."

Das Babygeschlecht verriet Bork dann mit Fotos von ihrer Babyparty. "...und plötzlich wurde meine Lieblingsfarbe Babyblau", schrieb sie zu den Bildern, auf denen sie ein blau-transparentes Kleid trug und vor blauen und weißen Luftballons posierte. Kurz vor der Geburt gewährte die ehemalige "GNTM"-Finalistin ihren Followern zudem einen ersten Blick in das Babyzimmer - mit Bett, Mobile und niedlichen Bären-Illustrationen an der Wand.