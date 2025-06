In den letzten Jahren mauserte sich "Euphoria"-Star Sydney Sweeney (27) zur Geheimwaffe Hollywoods: die süße US-Amerikanerin überzeugt mit ihrer Wandelbarkeit. Doch dabei fühle sie sich oft "psychotisch", gibt sie in einem neuen Interview zu. Ihre Kollegen würden ihr sogar leid tun.

Die 27-jährige Schauspielerin befindet sich aktuell auf Promo-Tour zu ihrem neuen Film "Echo Valley" (ab 13. Juni auf Apple TV+) und war am Donnerstag zu Gast in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Hier sprach die Schauspielerin über ihre Fähigkeit, vor der Kamera von einem emotionalen Extrem ins andere zu fallen.

Lesen Sie auch

Auf die Frage des Moderators Jimmy Fallon (50), ob sie zur Vorbereitung auf eine herausfordernde Szene in ihren Trailer am Set steige, und dann in ihrer Rolle wieder zurück ans Set kehre, antwortete die Schauspielerin: "Nein, ich springe einfach rein (in die Rolle, Anm. der Red.) und raus. Es ist ein bisschen psychotisch".

Fallon hakt nach, wie schnell sie ihren Gemütszustand wechseln könne: "Du bist glücklich und lustig, und dann...", beginnt er ungläubig, bevor Sydney Sweeney ihn unterbricht mit den Worten: "Und dann sagen sie 'Action' und dann schreie und weine ich."

"Ich bin wirklich bösartig"

In "Echo Valley" kam die volle Bandbreite dieser Gefühle zum Tragen. Vor allem in den Szenen mit ihrer Filmmutter, gespielt von Julianne Moore (64). Da Moore "so freundlich und lustig" sei, habe sie sich in den Streitszenen mit der sanftmütigen Schauspielerin "so schlecht gefühlt". "Denn ich bin ... Ich bin bösartig. Ich bin wirklich bösartig", gab Sweeney zu und bezieht sich damit auf den Charakter ihrer Filmfigur.

In dem neuen Thriller spielt Oscar-Preisträgerin Julianne Moore Kate, eine Mutter, die verzweifelt darum kämpft, mit ihrer verstörten Tochter Claire (Sweeney) Frieden zu schließen. Eines Tages steht Claire hysterisch und mit dem Blut einer anderen Person am Körper vor der Haustür ihrer Mutter. Die weitere Handlung beschäftigt sich mit der Frage: Wie weit würde eine Mutter gehen, um ihr Kind zu retten?