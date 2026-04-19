Es ist an der Zeit...: Die Prinzen gehen 2027 auf Abschiedstour

"Jetzt spüren wir allerdings, dass es langsam an der Zeit ist, Abschied zu nehmen": Die Band Die Prinzen hat eine letzte Tour für das kommende Jahr angekündigt.
Die Prinzen verabschieden sich im kommenden Jahr mit einer letzten Tournee. Das gab die Band in den sozialen Medien bekannt. Dort heißt es in einem Beitrag, "Tschüssi - macht's gut" sei "der letzte Song auf unserem ersten Album 'Das Leben ist grausam' von 1991" gewesen. "Nun ist es soweit. Ihr habt uns eine wunderbare gemeinsame Zeit beschert. Wir durften 35 Jahre lang das tun, was uns am meisten Freude bereitet. Dafür möchten wir von ganzem Herzen Danke sagen."