Es ist an der Zeit...: Die Prinzen gehen 2027 auf Abschiedstour

"Jetzt spüren wir allerdings, dass es langsam an der Zeit ist, Abschied zu nehmen": Die Band Die Prinzen hat eine letzte Tour für das kommende Jahr angekündigt.

Die Prinzen verabschieden sich im kommenden Jahr mit einer letzten Tournee. Das gab die Band in den sozialen Medien bekannt. Dort heißt es in einem Beitrag, "Tschüssi - macht's gut" sei "der letzte Song auf unserem ersten Album 'Das Leben ist grausam' von 1991" gewesen. "Nun ist es soweit. Ihr habt uns eine wunderbare gemeinsame Zeit beschert. Wir durften 35 Jahre lang das tun, was uns am meisten Freude bereitet. Dafür möchten wir von ganzem Herzen Danke sagen."

Weiter schreiben die Musiker: "Jetzt spüren wir allerdings, dass es langsam an der Zeit ist, Abschied zu nehmen. Wir werden Ende 2027 das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen." Der Abschied falle ihnen nicht leicht. "In unseren Songs werden wir auch in Zukunft für euch die Prinzen bleiben, wie ihr sie kennt: Henri, Mathias, Sebastian, Jens, Tobias, Ali und Wolfgang - in Originalbesetzung. Danke für eure Treue!" Am Ende des Posts heißt es: "Wir hoffen, wir sehen uns 2027 auf unserer Abschiedstour."

Abschied war gemeinsame Entscheidung

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte die Band, man habe "nach reiflicher Überlegung" gemeinsam beschlossen, "unsere Karriere zu einem würdigen Abschluss zu bringen". "Wenn es am schönsten ist, hör auf", sagte Sebastian Krumbiegel (59) der Zeitung. Wolfgang Lenk (59) fügte hinzu: "Lieber jetzt an dieser Stelle eine Traurigkeit spüren, als irgendwann eine Peinlichkeit erleben. Nichts wäre schlimmer für uns, als wenn die Menschen irgendwann fragen würden, wann wir endlich abtreten als Band. Deswegen haben wir den Schlusspunkt freiwillig gesetzt." Die Abschiedstour Ende 2027 soll durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen. "Danach werden wir Prinzen aufhören."

Die Gruppe, die aus Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfgang Lenk, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Alexander "Ali" Zieme besteht, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Bands und ist bekannt für Songs wie "Millionär", "Küssen verboten" oder "Alles nur geklaut".