Moderatorin Cathy Hummels wurde in Thailand brutal überfallen. Foto: imago/Future Image

Moderatorin Cathy Hummels wurde in Thailand brutal überfallen. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht", so die Moderatorin.















Cathy Hummels (34) wurde am vergangenen Samstag in Thailand brutal überfallen und ausgeraubt. Sie habe von hinten einen Hieb auf den Kopf bekommen und der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", beschreibt sie die schreckliche Situation im "Bild"-Interview.

Hummels habe den Mann angeschrien, dieser habe sich ihr Handy geschnappt und sei dann weggelaufen. "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig." Dort angekommen, meldete sie den Überfall der Polizei und erstattete Anzeige. "Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder", zeigte sich Hummels tapfer. "Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein."

Als Moderatorin der neuen Staffel der Realityshow "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) stand sie mehrere Wochen in dem südostasiatischen Land vor der Kamera. Das Drama passierte am Abend vor der Abreise. "Ich wollte mich mit einem Strandspaziergang von diesem idyllischen Ort verabschieden. Diesen Moment werde ich sicher nie vergessen", erzählte sie weiter.

"Der Überfall auf Cathy hat uns schockiert"

Auch der Sender zeigte sich betroffen. "Der Überfall auf Cathy hat uns schockiert", erklärte ein RTLzwei-Sprecher dem Boulevardblatt. Man sei erleichtert, dass es Hummels "den Umständen entsprechend gut geht. Unsere Teams wurden über all die Wochen in Thailand unglaublich herzlich und gastfreundlich aufgenommen". Die Moderatorin erholt sich nun in Dubai von den Strapazen und feiert ein Wiedersehen mit ihrem Sohn Ludwig (4).