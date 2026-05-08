Es gibt schon eine neue Liebe: Dennis Diekmeier erklärt, wie die Ehe mit Dana zerbrach

Dennis Diekmeier hat sich gegenüber "RTL.de" zur Trennung nach 16 Jahren von Noch-Ehefrau Dana geäußert - und über eine neue Liebe gesprochen. Der Ex-Profi stellt klar: Die neue Partnerin war nicht der Auslöser für die Trennung.
Dennis Diekmeier (36) hat sich gegenüber "RTL.de" zu seiner Trennung und seiner neuen Beziehung geäußert. Am Montag vergangener Woche hatte seine Noch-Ehefrau Dana auf Instagram bekanntgegeben, dass sich das Paar nach 16 gemeinsamen Jahren getrennt hat. Mittlerweile machte die "Bild"-Zeitung publik, dass der ehemalige Fußballprofi wieder verliebt ist.