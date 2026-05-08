Es gibt schon eine neue Liebe: Dennis Diekmeier erklärt, wie die Ehe mit Dana zerbrach

Dennis Diekmeier hat sich gegenüber "RTL.de" zur Trennung nach 16 Jahren von Noch-Ehefrau Dana geäußert - und über eine neue Liebe gesprochen. Der Ex-Profi stellt klar: Die neue Partnerin war nicht der Auslöser für die Trennung.

Dennis Diekmeier (36) hat sich gegenüber "RTL.de" zu seiner Trennung und seiner neuen Beziehung geäußert. Am Montag vergangener Woche hatte seine Noch-Ehefrau Dana auf Instagram bekanntgegeben, dass sich das Paar nach 16 gemeinsamen Jahren getrennt hat. Mittlerweile machte die "Bild"-Zeitung publik, dass der ehemalige Fußballprofi wieder verliebt ist.

Gegenüber "RTL.de" bestätigte Diekmeier die neue Partnerschaft, betonte jedoch, dass diese nicht der Auslöser für das Ehe-Aus gewesen sei: "Im Text kommt es so rüber, dass das der Grund für die Trennung ist. Und das stimmt halt nicht."

Stattdessen habe es zuvor in der Ehe "viele Punkte" gegeben, die "nicht optimal waren" und mit der Zeit nicht mehr gepasst hätten. Auch die schwierige Phase rund um Tochter Delani (15) habe die Familie stark belastet, sei aber ebenfalls nicht der entscheidende Grund für die Trennung gewesen. Seit Anfang 2025 kämpft Delani gegen den Krebs.

Irgendwann habe man einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weiterging, so Diekmeier. Schließlich hätten sich die Eheleute dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen, damit "wieder mehr Ruhe zu Hause einkehrt und man trotzdem weiter zusammenhält".

Fokus liegt auf Tochter Delani

Das Paar habe sich darauf verständigt, dass Diekmeier aus dem gemeinsamen Zuhause auszieht und das Haus seiner Noch-Ehefrau Dana sowie den Kindern überlässt. Für ihn sei das eine klare Entscheidung gewesen, schließlich sei dies "das Beste für die Kinder", betonte er.

In dieser Lebensphase lerne man auch neue Menschen kennen, so Diekmeier weiter. Auch er habe jemanden getroffen, der ihm "sehr gut getan hat". "Ich lebe weiterhin im Hotel, bin aber natürlich oft bei ihr", bestätigte Diekmeier. Die Identität seiner neuen Partnerin wollte er jedoch nicht preisgeben.

Trotz neuer Partnerin bleibt für Diekmeier klar, worauf es ankommt: Tochter Delani steht an erster Stelle. "Delanis Therapien und die Therapiephasen sind unser Fokus."