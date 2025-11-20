Raplegende Eminem geht juristisch gegen eine australische Strandartikelfirma vor. Der Musiker sieht sein Markenrecht verletzt, weil das Unternehmen den Namen "Swim Shady" trägt - zu ähnlich zu seinem berühmten Alter Ego "Slim Shady".
Ein Buchstabe kann für Eminem (53) viel ausmachen. Der US-Rapper hat rechtliche Schritte gegen die australische Firma "Swim Shady" eingeleitet, die Strandprodukte vertreibt. Sein Vorwurf: Der Name sei seinem weltberühmten Alter Ego "Slim Shady" zum Verwechseln ähnlich.