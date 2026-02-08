Vor gut 20 Jahren lernte Iris Berben ihre zweite große Liebe kennen. Mit 75 Jahren erzählt die Schauspielerin, dass die Sehnsucht nach Liebe und einem gemeinsamen Leben auch im Alter nicht aufhört.
Beide sind sie schon gefühlte Ewigkeiten im Geschäft. Da ist es kaum zu glauben, dass Iris Berben (75) und Heiner Lauterbach (72) in einem kommenden Kinofilm erstmals als Liebespaar auf der großen Leinwand zu sehen sind. In einem gemeinsamen Gespräch mit der "Bild"-Zeitung im Rahmen des anstehenden Starts von "Ein fast perfekter Antrag" geht es daher auch um Beziehungen. Berben ist der Beweis dafür, dass es im Leben nicht nur eine große Liebe geben muss.