1 Olivia Culpo und Christian McCaffrey haben geheiratet. Foto: imago images/ZUMA Wire

Olivia Culpo und Christian McCaffrey haben am Samstag "Ja" gesagt - und das vor zahlreichen befreundeten Promi-Gästen. Jetzt gibt es erste Fotos der Party.











Model Olivia Culpo (32) und NFL-Star Christian McCaffrey (28) sind offiziell Ehefrau und Ehemann. Am Samstag (29. Juni) gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie in Rhode Island das Jawort. Mit dabei waren zahlreiche prominente Gäste.