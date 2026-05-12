Es gibt Dinge, die passieren: Chace Crawford spricht über Gossip Girl-Romanzen

Am Set der Erfolgsserie "Gossip Girl" knisterte es nicht nur vor der Kamera. Auch privat fanden mehrere Hauptdarsteller zueinander. Nun verrät Chace Crawford in einem Podcast, ob auch er eine Beziehung mit einem Co-Star hatte.

Chace Crawford (40) hat im Podcast "Armchair Expert" darüber gesprochen, ob er am Set von "Gossip Girl" mit Kolleginnen flirtete, anbandelte oder sogar eine Beziehung einging. Anlass dazu gibt es genug: Unter den Stars der Serie, die von 2007 bis 2012 in sechs Staffeln lief, entstanden mehrere Liebesgeschichten. So waren Blake Lively (38) und Penn Badgley (39) nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben von 2007 bis 2010 ein Paar. Auch Leighton Meester (40) und Sebastian Stan (43) waren von 2008 bis 2010 liiert.

Chace Crawford verriet nun, dass er zwar mit keiner seiner Co-Hauptdarstellerinnen eine Beziehung hatte, dafür aber mit einigen Gaststars anbandelte.

"Es gibt Dinge, die passieren"

In der neuesten Podcast-Folge vom Montag sagte er: "Ja, es passieren Dinge, Verbindungen entstehen." Zugleich stellte er klar: "Ich hatte nie eine Beziehung mit jemandem aus der Serie." Dennoch habe er durch die Serie "Leute kennengelernt".

Der Schauspieler erklärte weiter: "Es gibt viele Gaststars und Menschen aus dem Umfeld der Serie, die man auch über gemeinsame Freunde kennenlernt. Ich erinnere mich, dass das eine Möglichkeit war, neue Leute kennenzulernen."

Chace Crawford spielte in "Gossip Girl" die Hauptrolle des Nathaniel "Nate" Archibald. Im Podcast "Call Her Daddy" sagte er bereits im Juni 2024, Romanzen zwischen den Darstellern abseits des Sets seien "unvermeidlich" gewesen: Sie seien damals in ihren Zwanzigern gewesen und hätten viel Zeit miteinander verbracht.

"Die Leute denken wahrscheinlich, es seien diese Sexszenen oder so. Aber das Schlimmste daran ist: Es passiert vor 60 Zuschauern." Vielmehr seien es die Wartezeiten am Set gewesen, die Gelegenheit boten, Menschen kennenzulernen: "Es sind die Wartezeiten. Man dreht diese Serie, ist 12 bis 14 Stunden am Tag am Set, und normalerweise trifft man dort auf ziemlich interessante Leute aus allen Lebensbereichen."