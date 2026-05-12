Es gibt Dinge, die passieren: Chace Crawford spricht über Gossip Girl-Romanzen

Am Set der Erfolgsserie "Gossip Girl" knisterte es nicht nur vor der Kamera. Auch privat fanden mehrere Hauptdarsteller zueinander. Nun verrät Chace Crawford in einem Podcast, ob auch er eine Beziehung mit einem Co-Star hatte.
Chace Crawford (40) hat im Podcast "Armchair Expert" darüber gesprochen, ob er am Set von "Gossip Girl" mit Kolleginnen flirtete, anbandelte oder sogar eine Beziehung einging. Anlass dazu gibt es genug: Unter den Stars der Serie, die von 2007 bis 2012 in sechs Staffeln lief, entstanden mehrere Liebesgeschichten. So waren Blake Lively (38) und Penn Badgley (39) nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben von 2007 bis 2010 ein Paar. Auch Leighton Meester (40) und Sebastian Stan (43) waren von 2008 bis 2010 liiert.