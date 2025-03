Wie geht es am Grey Sloan Memorial Hospital weiter? Endlich steht fest, wann die neuen Folgen von "Grey's Anatomy" in Deutschland zu sehen sind.

Während die 21. Staffel von "Grey's Anatomy" in den USA schon 2024 angelaufen ist, müssen Fans in Deutschland immer noch auf den Start der neuen Episoden warten. Die Wartezeit hat aber bald ein Ende. Der Streamingdienst Disney+ hat jetzt verkündet, ab wann die neueste Staffel zu sehen sein wird.

Die beliebte Krankenhausserie kehrt in etwas mehr als einem Monat mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück. Disney+ bestätigt, dass es am 28. April endlich so weit sein soll. In den USA steht die Staffel dann schon kurz vor ihrem Finale. Meg Marinis ist Showrunnerin und ausführende Produzentin der von Shonda Rhimes (55) erdachten Serie rund um die Ärztinnen und Ärzte am Grey Sloan Memorial Hospital.

Wer ist in den neuen Folgen von "Grey's Anatomy" dabei?

Fans dürfen sich neben neuen Gesichtern auch auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen. Zu sehen sind in den neuen Episoden unter anderem Serien-Urgestein Ellen Pompeo (55) als Meredith Grey, Chandra Wilson (55) als Miranda Bailey, Camilla Luddington (41) als Jo Wilson, Kevin McKidd (51) als Owen Hunt, Caterina Scorsone (43) als Amelia Shepherd, Chris Carmack (44) als Atticus Lincoln, Midori Francis (30) als Mika Yasuda und James Pickens Jr. (70) als Richard Webber.

Eine, die die neuen Folgen definitiv noch nicht sehen wird, ist Pompeos zehnjährige Tochter Sienna. "Meine 15-jährige Tochter hat die Serie gesehen, und jetzt will meine Zehnjährige sie auch sehen", berichtete die Schauspielerin kürzlich bei "Jimmy Kimmel Live". "Sie ist noch nicht so weit, aber viele Kinder in ihrer Klasse haben es gesehen." Damit wolle Pompeo die Eltern der Klassenkameraden nicht verurteilen, "aber ich möchte nicht, dass meine Tochter mich in Unterwäsche im Fernsehen sieht".