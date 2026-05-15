Es geht um voluminöse Looks: Dresscode umgangen? Diane Kruger spielt in Cannes mit den Regeln

Die Promis müssen sich ihre Outfits für Cannes gut überlegen. Die strenge Kleiderordnung erlaubt weder Nacktheit noch zu viel Volumen. Diane Kruger reizte die Regeln mit einem Cape-Look aus.
Diane Kruger (49) hat beim Filmfestival in Cannes in einem Outfit die Blicke auf sich gezogen, das mit den Grenzen des Erlaubten spielte. Zur "Vaterland"-Premiere erschien der Schauspielstar in einem von Givenchy entworfenen Seidenkleid mit Blütenmuster. Das Minikleid mit asymmetrischem Rock kombinierte sie mit Absatzsandalen, die mit Schleifen aus demselben Stoff versehen waren.