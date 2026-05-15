Es geht um voluminöse Looks: Dresscode umgangen? Diane Kruger spielt in Cannes mit den Regeln

Die Promis müssen sich ihre Outfits für Cannes gut überlegen. Die strenge Kleiderordnung erlaubt weder Nacktheit noch zu viel Volumen. Diane Kruger reizte die Regeln mit einem Cape-Look aus.

Diane Kruger (49) hat beim Filmfestival in Cannes in einem Outfit die Blicke auf sich gezogen, das mit den Grenzen des Erlaubten spielte. Zur "Vaterland"-Premiere erschien der Schauspielstar in einem von Givenchy entworfenen Seidenkleid mit Blütenmuster. Das Minikleid mit asymmetrischem Rock kombinierte sie mit Absatzsandalen, die mit Schleifen aus demselben Stoff versehen waren.

Das Besondere am Look war jedoch das dunkelgrüne Cape, das sie um ihren Hals knotete und dem Outfit zusätzlich Dramatik verlieh. Das dürfte bei den Organisatoren des Filmfestivals kritisch beäugt worden sein, da die Kleiderordnung strikt geregelt ist und ausladende Outfits nur eingeschränkt zulässt. In den Richtlinien heißt es seit 2025: "Voluminöse Outfits, insbesondere solche mit einer langen Schleppe, die den reibungslosen Ablauf des Gästeverkehrs behindern und die Platzierung im Theater erschweren, sind nicht gestattet." Das war bei Krugers Cape, das kurz über dem Boden endete, demnach nicht der Fall - und die Schauspielerin entkam einer Rüge.

Sie hatte sich zudem einen besonders komplizierten Hairstyle überlegt. Ein Großteil ihrer Haare war zu Zöpfen geflochten, die als Schlaufen um einen Dutt gelegt wurden. Beim Schmuck wählte sie goldene Ohrringe und einen Blütenarmreif.

Kein Naked Dress mehr in Cannes

Nicht nur auf allzu voluminöse Looks müssen die Promis in Cannes verzichten. Nachdem Naked Dresses die roten Teppiche eroberten, schob die Leitung des Festivals im vergangenen Jahr den transparenten und freizügigen Kleidern einen Riegel vor. "Aus Gründen der Anständigkeit ist Nacktheit auf dem Roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", schreiben die Regeln seit vergangenem Jahr vor. An diese Vorgaben mussten sich auch Stars wie Sandra Hüller (48) und Demi Moore (63) halten, die ebenfalls am Donnerstagabend für die Fotografen posierten.