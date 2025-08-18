Es geht um seine letzten Jahre: Ozzy Osbourne: Coming Home: Doku kurzfristig verschoben

Wenige Wochen nach Ozzy Osbournes Tod sollte eine neue Dokumentation über die letzten Jahre des legendären Rockmusikers am Montag gezeigt werden. Nur wenige Stunden vor Ausstrahlung wurde die Doku aus dem Programm genommen.
Der legendäre Rockmusiker Ozzy Osbourne (1948-2025) ist im Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. Die britische BBC wollte eigentlich nur wenige Wochen nach seinem Tod, am heutigen 18. August, eine neue Doku über den "Prince of Darkness" zeigen. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hat "Ozzy Osbourne: Coming Home" kurzfristig aus dem Programm genommen.