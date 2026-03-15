Es geht um Persönlichkeitsrechte: ORF nimmt Doku über Natascha Kampusch aus dem Programm

Der ORF hat die umstrittene "Thema Spezial"-Ausgabe über Natascha Kampusch "vorerst" aus dem Programm genommen. Das teilte der Sender nun mit.
Der ORF wird einen umstrittenen Beitrag über Natascha Kampusch (38) vorerst nicht zeigen. Die für Montagabend geplante Sendung sei zunächst aus dem Programm genommen worden, heißt es unter anderem bei "orf.at". Der Grund dafür seien "unterschiedliche Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch", so der Sender. Man wolle sich "Zeit für eine entsprechende finale Abklärung geben".