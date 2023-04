1 Gute Freunde mit interessantem Deal: Sting und Sean "Diddy" Combs 2018. Foto: getty/Kevin Mazur / Getty Images for NARAS

Rapper Sean "Diddy" Combs steht bis an sein Lebensende in der Schuld von Sting. 5.000 Dollar muss er dem Musiker täglich zahlen. Trotzdem sind beide gute Freunde, wie sie versichern.









Sean Combs (53) und Sting (71) haben eine Vereinbarung getroffen: Der Rapper zahlt dem Rocker jeden Tag 5.000 Dollar, wie "Diddy" am gestrigen Mittwoch tweetete.

Bei dem Geld handelt es sich um Lizenzgebühren für das Sample aus der 1983 erschienenen Police-Single "Every Breath You Take". Dieses hatte Combs bekanntermaßen in seinem größten Hit "I'll Be Missing You" 1997 verwendet - ohne Erlaubnis.

"Ja. Bis ans Ende seines Lebens."

Die Frage, ob er das Sample verwenden dürfe, stellte der Rapper erst, als die Single schon veröffentlicht war, erklärte Sting im Gespräch mit "Black Millionaires". Dort fragte ihn der Moderator, ob es wahr sei, dass Combs ihm täglich 2.000 Dollar für das Sample zahlen müsse, was Sting lächelnd beantwortete mit: "Ja, bis ans Ende seines Lebens". Den Interviewausschnitt repostete Combs und korrigierte die Zahl sogar noch nach oben: "Nope. 5.000 Dollar am Tag."

Beide Musiker versichern aber auch, dass sie trotz der Klage um die Lizenzgebühren inzwischen kein Problem mehr miteinander haben. Sting schiebt in seinem Interview sofort hinterher: "Wir sind heute sehr gute Freunde." Und auch Combs postet: "Liebe an meinen Bruder".

Gemeinsame Performance bei den VMAs

"I'll Be Missing You" war eine Hommage an den Rapper The Notorious B.I.G., der 1997 im Alter von 24 Jahren gestorben war. Dem Track hat der Rapper zwei Billboard Music Awards und einen Grammy zu verdanken. Auch Sting sagte über den Hit: "Es war eine wunderschöne Version des Songs." 1997 performten sie den Song sogar gemeinsam auf der Bühne der MTV Video Music Awards.