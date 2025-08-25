Schuldet Sting seinen ehemaligen The-Police-Mitgliedern eine Millionensumme an Tantiemen? So zumindest lautet der Vorwurf von Gitarrist Andy Summers und Schlagzeuger Stewart Copeland, der nun vor Gericht landet.
Mit der britischen New-Wave-Band The Police wurde Sänger Gordon Matthew Thomas Sumner (73), besser bekannt unter seinem Künstlernamen Sting, weltberühmt. Seit fast 20 Jahren existiert die Band inzwischen nicht mehr, dennoch ist sie nun offenbar Auslöser für einen erbitterten Rechtsstreit. Stings ehemalige Kollegen, Gitarrist Andy Summers (82) und Schlagzeuger Stewart Copeland (73), sollen laut "The Sun" Klage eingereicht haben. Demnach fühlen sich die beiden um Tantiemen in Höhe von mehreren Millionen britischen Pfund betrogen.