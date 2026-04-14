Sie ist Reality-Star, Unternehmerin und Schauspielerin. Jetzt ist Kim Kardashian sogar am Broadway involviert, selbst wenn sie nicht auf den Brettern steht.
Die vielbeschäftigte Kim Kardashian (45) wagt sich an den Broadway. Sie wird zwar nicht selbst mitspielen, ist ab sofort allerdings mit an Bord der Produktion von Lindsey Ferrentinos Stück "The Fear of 13". Kardashian, unter anderem bekannt als Reality-TV-Star, Unternehmerin und mittlerweile auch Schauspielerin, stößt an New York Citys Musical- und Theatermeile zum Produzententeam hinzu, wie jetzt verkündet wird.