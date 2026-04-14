Sie ist Reality-Star, Unternehmerin und Schauspielerin. Jetzt ist Kim Kardashian sogar am Broadway involviert, selbst wenn sie nicht auf den Brettern steht.

Die vielbeschäftigte Kim Kardashian (45) wagt sich an den Broadway. Sie wird zwar nicht selbst mitspielen, ist ab sofort allerdings mit an Bord der Produktion von Lindsey Ferrentinos Stück "The Fear of 13". Kardashian, unter anderem bekannt als Reality-TV-Star, Unternehmerin und mittlerweile auch Schauspielerin, stößt an New York Citys Musical- und Theatermeile zum Produzententeam hinzu, wie jetzt verkündet wird.

Ihre neue Produzentenrolle hat einen besonderen Hintergrund: Kardashian setzt sich seit geraumer Zeit für zu Unrecht zu Haftstrafen verurteilte Menschen ein. Das Stück, das am Broadway bis in den Juli läuft, erzählt von Nick Yarris, der Anfang der 1980er-Jahre für Entführung, Vergewaltigung und Mord zum Tode verurteilt wurde und mehr als zwei Jahrzehnte im Gefängnis saß. Yarris wurde später in diesem Fall freigesprochen und im Jahr 2004 aus der Haft entlassen.

"Eine eindringliche Geschichte"

"Bei meinem Engagement für eine Reform der Strafjustiz ging es mir schon immer um mehr als nur um Politik, es geht um Menschen", wird sie auf der Webseite des Theaterstücks zitiert. "Ich habe gelernt, dass manchmal der effektivste Weg, Meinungen zu ändern, eine eindringliche Geschichte ist." Genau eine solche Geschichte sei "The Fear of 13". Neben Kardashian ist auch das Innocence Project involviert. Dieses setzt sich unter anderem dafür ein, unschuldige Menschen aus einer Haft zu befreien, gerechtere Rechtssysteme zu schaffen und Fehlurteile zu verhindern.

Nachdem "The Fear of 13" bereits am Londoner West End gezeigt wurde, wird es jetzt im James Earl Jones Theatre in New York City gespielt. Für Kardashian ist es das Broadway-Debüt als Produzentin. Zum Cast gehören unter anderem die Hollywoodstars Adrien Brody (52) und Tessa Thompson (42).