Wenige Wochen vor Prozessbeginn wird die Anklageschrift gegen Marius Borg Høiby noch länger. Die Staatsanwaltschaft erhebt sechs weitere Vorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit - darunter ein schweres Drogendelikt. Der 29-Jährige gesteht alle neuen Punkte.

Kurz vor Prozessbeginn verdichten sich die dunklen Wolken über dem norwegischen Königshaus weiter. Die Osloer Staatsanwaltschaft hat gegen Marius Borg Høiby (29) Anklage in sechs weiteren Punkten erhoben. Das berichten übereinstimmend norwegische Medien, darunter die Tageszeitung "Aftonposten" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur NTB.

Demnach handelt es sich um einen groben Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin sowie drei Verkehrsdelikte. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) soll im Jahr 2020 mindestens 3,5 Kilogramm Marihuana empfangen, transportiert und weitergegeben haben.

Marius Borg Høiby gesteht alle neuen Vorwürfe

Seine Anwältin Ellen Holager Andenæs bestätigte dem Bericht zufolge bereits, dass ihr Mandant alle neuen Anklagepunkte gestehe. Sie betonte jedoch, er habe mit den Drogen keinen Cent verdient. Bei den Verkehrsdelikten wurden Videos auf Høibys Handy sichergestellt, auf denen er sich selbst beim Motorradfahren mit hoher Geschwindigkeit filmte. Die nachträglichen Anklagepunkte werden nun an das Osloer Bezirksgericht übermittelt, damit sie bei der Hauptverhandlung zum Thema gemacht werden können. Der Prozess gegen Høiby beginnt am 3. Februar und ist auf sechs Wochen angesetzt.

Insgesamt 32 Anklagepunkte - Sexualdelikte bestreitet er

Insgesamt ist der 29-Jährige in 32 Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Im Sommer 2024 hatte Høiby eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein. Die Vorwürfe zu den Sexualdelikten bestreitet er jedoch entschieden.

Der 29-Jährige wuchs zwar im königlichen Umfeld auf, ist aber kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses. Seine Mutter brachte ihn mit in die Ehe mit Kronprinz Haakon (52), mit dem sie zwei weitere Kinder hat: Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20). Einen Adelstitel trägt Høiby nicht.