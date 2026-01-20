Wenige Wochen vor Prozessbeginn wird die Anklageschrift gegen Marius Borg Høiby noch länger. Die Staatsanwaltschaft erhebt sechs weitere Vorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit - darunter ein schweres Drogendelikt. Der 29-Jährige gesteht alle neuen Punkte.
Kurz vor Prozessbeginn verdichten sich die dunklen Wolken über dem norwegischen Königshaus weiter. Die Osloer Staatsanwaltschaft hat gegen Marius Borg Høiby (29) Anklage in sechs weiteren Punkten erhoben. Das berichten übereinstimmend norwegische Medien, darunter die Tageszeitung "Aftonposten" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur NTB.