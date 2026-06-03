Der britische Thronfolger Prinz William ist ein großer Freund traditioneller Pubs. Während eines Besuchs in Peckham hat er wiederholt, dass diese geschützt werden müssen.
Für den britischen Thronfolger sind Pubs ein wichtiger Pfeiler der Gemeinschaft in Großbritannien. Während eines Besuchs in Peckham hat sich Prinz William (43), der ältere Sohn von König Charles III. (77), daher auch erneut für den Erhalt traditioneller Pubs ausgesprochen. Man müsse diese beschützen, habe William laut eines Berichts des "Telegraph" im südöstlichen London erklärt.