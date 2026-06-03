Der britische Thronfolger Prinz William ist ein großer Freund traditioneller Pubs. Während eines Besuchs in Peckham hat er wiederholt, dass diese geschützt werden müssen.

Für den britischen Thronfolger sind Pubs ein wichtiger Pfeiler der Gemeinschaft in Großbritannien. Während eines Besuchs in Peckham hat sich Prinz William (43), der ältere Sohn von König Charles III. (77), daher auch erneut für den Erhalt traditioneller Pubs ausgesprochen. Man müsse diese beschützen, habe William laut eines Berichts des "Telegraph" im südöstlichen London erklärt.

Prinz William zapft Bier und unterhält sich Auf Bildern von dem Besuch im "Prince of Peckham Pub" ist William dabei zu sehen, wie er sich gerade mit Besucherinnen und Besuchern unterhält und wie er ein Bier zapft. William habe gesagt, dass die Pubs als ein Platz, an dem man sich gemeinschaftlich versammeln könne, "so wichtig" seien. "Ich liebe Pubs", habe der Prinz geschwärmt. "Ich möchte so viel tun, wie ich kann, um Pubs zu unterstützen, weil ich die Gemeinschaft liebe. Wir müssen unsere Pubs beschützen."

Ähnliche Worte hatte er laut "Telegraph" auch schon vor einigen Monaten gewählt. Beim Besuch eines Pubs in der Nähe des schottischen Stirling im Januar 2026 hatte Prinz William demnach etwa ebenso erklärt, für wie wichtig er diese als Anlaufstellen halte. Menschen könnten sich dort mit Freunden oder Nachbarn treffen und gemeinsam Zeit verbringen. Er sei "in Pubs aufgewachsen", habe er damals gesagt.

Der Tageszeitung zufolge hat im Jahr 2025 in England und Wales geschätzt ein Pub täglich für immer die Türen schließen müssen. "Ich möchte Pubs helfen", erklärte der Prinz. Es gebe keinen besseren Ort, um sich gegenseitig kennenzulernen.