Es geht um ein Foto: Dua Lipa verklagt Samsung auf mindestens 15 Millionen US-Dollar

Die Sängerin Dua Lipa hat eine Klage gegen Samsung eingereicht. Sie wirft dem Elektronikriesen vor, ihr Gesicht unerlaubt zum Verkauf von Fernsehern genutzt zu haben.
Der südkoreanische Elektronikriese Samsung soll unerlaubt ein Bild von Dua Lipa (30) genutzt haben, um Fernseher zu verkaufen. Das wirft die Sängerin dem Konzern in einer am vergangenen Freitag eingereichten Klage vor, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Samsung habe das Bildnis der Sängerin nicht nur genutzt, ohne zuvor um Erlaubnis gebeten zu haben, sondern auch ohne Dua Lipa dafür bezahlt zu haben.