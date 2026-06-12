Die Trump-Administration nutzte ihren Song "Bye" in einem TikTok-Video, das Festnahmen durch ICE-Beamte zeigt. Die Sängerin Ariana Grande reagierte darauf mit deutlichen Worten - und das Weiße Haus schlug zurück.
Ein TikTok-Video hat einen handfesten Streit ausgelöst. Das offizielle Konto des Weißen Hauses veröffentlichte einen Clip, der ICE-Beamte bei Festnahmen und dem Anlegen von Handschellen zeigt - unterlegt mit einer Version von Ariana Grandes (32) Song "Bye" aus dem Jahr 2024. Das gefiel der Sängerin gar nicht.