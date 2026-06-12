Die Trump-Administration nutzte ihren Song "Bye" in einem TikTok-Video, das Festnahmen durch ICE-Beamte zeigt. Die Sängerin Ariana Grande reagierte darauf mit deutlichen Worten - und das Weiße Haus schlug zurück.

Ein TikTok-Video hat einen handfesten Streit ausgelöst. Das offizielle Konto des Weißen Hauses veröffentlichte einen Clip, der ICE-Beamte bei Festnahmen und dem Anlegen von Handschellen zeigt - unterlegt mit einer Version von Ariana Grandes (32) Song "Bye" aus dem Jahr 2024. Das gefiel der Sängerin gar nicht.

Weißes Haus kontert mit scharfem Statement Grande kommentierte den Beitrag direkt und forderte die Administration auf, die Nutzung ihrer Musik künftig zu unterlassen. Laut Medienberichten schrieb sie sinngemäß: Man solle ihre Musik niemals im Zusammenhang mit diesem "barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Unsinn" verwenden. Eine Sprecherin Grandes bestätigte dem Branchenmagazin "Variety", dass Grande den Kommentar tatsächlich verfasst hatte - dieser sei allerdings auf dem Post aus ungeklärten Gründen nicht öffentlich sichtbar. Grandes Team habe zudem versucht, den Song aus dem Video entfernen zu lassen; kurz nach ihrer Reaktion wurde der Ton tatsächlich aus dem Clip gelöscht.

Die Reaktion aus Washington ließ nicht lange auf sich warten. Sprecherin Abigail Jackson erklärte gegenüber "Variety": Das, was tatsächlich barbarisch, unmenschlich und abscheulich sei, seien kriminelle illegale Ausländer, die unschuldige amerikanische Bürger verletzt und getötet hätten.

Nicht Grandes erste Kritik an Trump

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Grande offen gegen die Trump-Administration positioniert. Im September 2025 teilte sie auf ihrem Instagram-Account einen Beitrag des Aktivisten Matt Bernstein, der sich gegen ICE-Razzien, transfeindliche Politik und weitere Angriffe auf demokratische Grundwerte richtete - explizit adressiert an Trump-Unterstützer.

Deputy Press Secretary Kush Desai erlaubte sich anschließend einen Seitenhieb mit Anspielung auf Grandes Songtitel "Save Your Tears": Ariana solle ihre Tränen sparen, Trumps Maßnahmen hätten die Inflationskrise beendet und brächten Billionen an neuen Investitionen ins Land. Außerdem habe der Präsident eine Direktive unterzeichnet, die der FTC den Weg geebnet habe, gegen Ticketmaster vorzugehen - zum Wohle von Grandes eigenen Konzertbesuchern.

Während der Konflikt mit der Regierung schwelt, befindet sich Grande derzeit auf ihrer "Eternal Sunshine"-Tournee. Noch an diesem Samstag steht ein Konzert in der Los Angeles Crypto.com Arena auf dem Programm.