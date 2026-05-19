"Grey's Anatomy" bekommt einen weiteren Ableger. Einem Bericht zufolge hat ABC eine neue Serie über ein Ärzteteam in Texas bestellt. Als ausführende Produzentin soll Ellen Pompeo dabei sein.

"Grey's Anatomy" erhält ein drittes Spin-off. Der US-Sender ABC hat laut "Deadline" eine neue Serie aus dem Erfolgsuniversum der Arztserie in Auftrag gegeben. Im Mittelpunkt soll ein neues Ärzteteam in einer Klinik im ländlichen West-Texas stehen. Das Branchenportal beschreibt sie als "letzte Chance auf medizinische Versorgung vor kilometerweiter Einöde".

Ellen Pompeo und Shonda Rhimes angeblich an Bord Für das Projekt kommen mehrere bekannte Namen aus dem "Grey's"-Kosmos zusammen: Shonda Rhimes, die bereits die Mutterserie sowie das Spin-off "Private Practice" produzierte, soll das Format gemeinsam mit "Grey's Anatomy"-Showrunnerin und ausführender Produzentin Meg Marinis entwickeln. Beide sind dem Bericht zufolge auch für Drehbuch und Produktion verantwortlich. Zudem ist demnach Ellen Pompeo, bekannt als Dr. Meredith Grey, als Executive Producer beteiligt - ebenso wie Betsy Beers. Der Start der neuen Dramserie ist für die Midseason 2027, also zwischen Januar und Mai 2027, geplant.

Meg Marinis gab vorab einen ersten Einblick in das Projekt. "Ich freue mich darauf, das 'Grey's Anatomy'-Universum weiter auszubauen", zitiert "Deadline" sie. Die Serie werde "neue Charaktere und Geschichten zum Leben erwecken, die dieselbe Herzlichkeit, Emotionalität und Verbundenheit verkörpern, die das Publikum seit mehr als zwei Jahrzehnten an 'Grey's Anatomy' liebt - und das alles in meinem Heimatstaat Texas".

Kommt die Serie ganz ohne bekannte Figuren aus?

Damit wächst das Franchise weiter: Neben der Mutterserie entstand 2007 der Ableger "Private Practice", 2018 folgte "Station 19". Beide sind mit Figuren aus der Originalserie verbunden und spielen im gleichen Serienuniversum, jedoch an unterschiedlichen Orten: Los Angeles und Seattle. Während "Private Practice" sechs Staffeln lief, kam "Station 19" auf sieben Staffeln und setzte regelmäßig auf Crossover mit der Mutterserie.

Das neue Spin-off geht nun einen anderen Weg: Erstmals basiert die Serie nicht auf einer bestehenden Figur aus dem Hauptcast, sondern führt ein komplett neues Ärzteteam ein. Allerdings deutet sich laut Bericht dennoch eine mögliche Verbindung zum bekannten Team an. Demnach könnte womöglich Catherine Fox (Debbie Allen) in die Handlung eingebunden werden.

Derweil läuft "Grey's Anatomy" aktuell in der 22. Staffel. Die neuen Folgen starteten am 6. Mai bei Disney+ und Joyn. Im TV lief die Staffel am 13. Mai bei Sixx an. Die Folgen werden dort jeweils mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Zudem ist bereits eine 23. Staffel angekündigt.