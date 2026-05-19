"Grey's Anatomy" bekommt einen weiteren Ableger. Einem Bericht zufolge hat ABC eine neue Serie über ein Ärzteteam in Texas bestellt. Als ausführende Produzentin soll Ellen Pompeo dabei sein.
"Grey's Anatomy" erhält ein drittes Spin-off. Der US-Sender ABC hat laut "Deadline" eine neue Serie aus dem Erfolgsuniversum der Arztserie in Auftrag gegeben. Im Mittelpunkt soll ein neues Ärzteteam in einer Klinik im ländlichen West-Texas stehen. Das Branchenportal beschreibt sie als "letzte Chance auf medizinische Versorgung vor kilometerweiter Einöde".