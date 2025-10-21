Es geht ihr gut: Brigitte Bardot nach drei Wochen aus Krankenhaus entlassen

Nachdem Brigitte Bardot mehrere Wochen lang im Krankenhaus lag, scheint sie nun auf dem Wege der Besserung zu sein. "Es geht ihr gut", sagte ein Sprecher gegenüber "Daily Mail". Sie ruhe sich nun zuhause aus.
Nach einem dreiwöchigen Aufenthalt in einer Klinik in Toulon ist Filmikone Brigitte Bardot (91) nun offenbar wieder daheim. Das berichtet die britische "Daily Mail". Die Zeitung zitiert einen Sprecher der Französin mit den Worten: "Madame Bardot ist nach Hause zurückgekehrt und ruht sich jetzt aus. Es geht ihr gut."