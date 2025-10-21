Der spektakuläre Kunstraub im Pariser Louvre betrifft auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis: Unter den gestohlenen Kronjuwelen befindet sich das Diadem, das sie 1980 bei ihrer Hochzeit in Regensburg trug. Das historische Schmuckstück aus Perlen und Diamanten gehörte einst Kaiserin Eugénie.
Der Kunstdiebstahl aus dem berühmten Pariser Louvre betrifft indirekt auch die deutsche Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (65). Zu den wertvollen Schmuckstücken aus dem französischen Kronschatz, die ein Gangster-Quartett am Sonntag aus dem Museum stahl, gehört auch das Diadem, das Fürstin Gloria 1980 bei ihrer Hochzeit in Regensburg trug. Das berichtet unter anderem die "Mittelbayerische Zeitung". Auch ihrer Tochter Elisabeth von Thurn und Taxis (43) bestätigte den Verlust via Instagram-Story.