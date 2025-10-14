"Es gab keine Strategie oder große Inszenierung": Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli hat verraten, wie es zu Herzogin Meghans Auftritt bei seiner Show in Paris kam.

Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli (58) hat dafür gesorgt, dass der Auftritt von Herzogin Meghan (44) in Paris zur Überraschung wird. Der Modeschöpfer verriet nun auch, dass die 44-Jährige sich selbst zu seiner Show auf der Fashion Week eingeladen hat. "Meghan und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und schreiben uns seitdem", sagte der 58-Jährige gegenüber "The Cut". "Sie hat sich gemeldet und gesagt, dass sie gerne zur Show kommen würde."

"Es gab keine Strategie oder große Inszenierung", fuhr Pierpaolo Piccioli fort. "Ich habe niemandem gesagt, dass sie kommt, weil es eine Überraschung bleiben sollte. In der Mode sind echte Überraschungen selten, und diese war wunderschön."

Meghan verkündete Unterstützung für Pierpaolo Piccioli

Die Herzogin von Sussex, die mit ihrer Familie in Kalifornien lebt, war am 4. Oktober auf der Paris Fashion Week aufgetaucht. Bei der Balenciaga-Show trug sie eine weiße Bluse mit Cape und eine passende Hose.

Ihr Sprecher erklärte dem "People"-Magazin zu dem Auftritt, dass sie in Paris sei, um Piccioli zu "unterstützen". "Im Laufe der Jahre hat die Herzogin eine Reihe von Entwürfen von Pierpaolo getragen. Sie haben eng zusammengearbeitet und gemeinsam Designs für wichtige Momente auf der Weltbühne entworfen." Sie bewundere seit langem seine Handwerkskunst und moderne Eleganz. Weiter hieß es in dem Statement, der Abend spiegele die langjährige Freundschaft der beiden wider.

Meghans Ausflug nach Europa dauerte nicht lange. Schon wenige Tage später zeigte sie sich mit Ehemann Prinz Harry (41) bei der "Project Healthy Minds Gala" in New York City, wo sie den "Humanitarians of the Year Award" entgegennahmen. Auch hier legte die 44-Jährige einen eleganten Auftritt hin: Meghan erschien in einem tailliert geschnittenen Armani-Anzug mit tiefem Ausschnitt, Harry an ihrer Seite im klassischen Anzug mit Krawatte.