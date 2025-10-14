"Es gab keine Strategie oder große Inszenierung": Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli hat verraten, wie es zu Herzogin Meghans Auftritt bei seiner Show in Paris kam.
Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli (58) hat dafür gesorgt, dass der Auftritt von Herzogin Meghan (44) in Paris zur Überraschung wird. Der Modeschöpfer verriet nun auch, dass die 44-Jährige sich selbst zu seiner Show auf der Fashion Week eingeladen hat. "Meghan und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und schreiben uns seitdem", sagte der 58-Jährige gegenüber "The Cut". "Sie hat sich gemeldet und gesagt, dass sie gerne zur Show kommen würde."