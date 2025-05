Es gab Döner und Cocktails: Charlotte Würdig nach Date mit Calvin Kleinen: Ich mag den wirklich

1 Charlotte Würdig offenbart ihr Beuteschema - beziehungsweise wer nicht darunter fällt. Foto: imago/Eventpress Kochan

Moderatorin Charlotte Würdig hat über ihr Döner-Date mit Fernseh-Flirter Calvin Kleinen gesprochen und enthüllt, wie viele Frauen der Casanova schon hatte.











Rund fünf Jahre nach der Trennung von Rapper Sido (44) ist Charlotte Würdig (46) auf Partnersuche. In ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" (RTL+) plaudert die Ex-Frau des Musikers im Gespräch mit Georgina Stumpf (36), einer weiteren Verflossenen des Sängers, aus, wie erfolgreich sie bisher war: "Wir wollen heute darüber sprechen, wie verrückt, schwierig und beschissen Dating ist", kündigt die Mutter von zwei Söhnen an.