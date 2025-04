Es gab bereits zuvor Anzeichen: Oster-Überraschung: Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus sind ein Paar

Mit einem innigen Foto auf Instagram haben Elizabeth Hurley (58) und Billy Ray Cyrus (62) am Ostersonntag ihre Beziehung offiziell gemacht. Das Bild, das beide auf ihren jeweiligen Accounts teilten, zeigt den amerikanischen Country-Star, wie er der britischen Schauspielerin einen Kuss auf die Wange gibt. "Happy Easter", also "Frohe Ostern", lautet der schlichte Kommentar zu dem überraschenden Pärchenbild.

Auf dem Foto trägt Cyrus auffällige, hellgrüne Hasenohren, während Hurley mit einem Cowboyhut zu sehen ist. Das Paar lehnt sich an einen alten Holzzaun inmitten einer offenen Landschaft. Die beiden Stars waren bisher nicht öffentlich als Paar in Erscheinung getreten, obwohl Hurley bereits ein Indiz geliefert hatte: Vor kurzem unterlegte sie ein Instagram-Video aus den Malediven mit Cyrus' Hit "She's Not Cryin' Anymore" aus dem Jahr 1993.

Lesen Sie auch

Überraschende Reaktionen

Die Bekanntgabe der neuen Liebe sorgte für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien. Hurleys Sohn Damian kommentierte das Bild mit einem Feier-Emoji und einem roten Herz. Andere Prominente zeigten sich überrascht von der unerwarteten Verbindung. So schrieb "Unsere kleine Farm"-Darstellerin Melissa Gilbert schlicht: "Warte... was?"

Beide Prominente bringen eine bewegte Beziehungsgeschichte mit in die neue Partnerschaft. Billy Ray Cyrus reichte erst im Juni 2024 die Scheidung von der australischen Sängerin Firerose ein, nur sieben Monate nach ihrer Hochzeit. Das Paar hatte 2022 begonnen, sich zu daten, kurz nachdem sich Cyrus von Tish Cyrus getrennt hatte, mit der er 29 Jahre verheiratet war und die Kinder Noah und Miley Cyrus hat.

Bewegte Vergangenheit

Elizabeth Hurley war ihrerseits von 2007 bis 2010 mit dem indischen Geschäftsmann Arun Nayar verheiratet. Nach ihrer Scheidung verlobte sie sich mit dem australischen Kricketspieler Shane Warne, doch das Paar trennte sich 2013. Zuvor war Hurley 13 Jahre lang, von 1987 bis 2000, mit dem britischen Schauspieler Hugh Grant liiert.

Die neue Beziehung von Hurley und Cyrus hat mit ihrer Bekanntgabe zweifellos für Aufsehen in der Unterhaltungswelt gesorgt. Fans beider Stars verfolgen gespannt, wie sich diese überraschende Romanze entwickeln wird.