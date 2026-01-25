Kaum hat Gil Ofarim das Dschungelcamp betreten, wurde er mit dem Davidstern-Skandal konfrontiert. Doch der Sänger schweigt beharrlich, beruft sich auf eine Verschwiegenheitserklärung. Nun meldete sich sein Bruder Tal zu Wort.
Die anderen Camper ließen nicht lange auf sich warten: Kaum hatte Gil Ofarim (43) das Dschungelcamp betreten, stellten ihn Patrick Romer (30) und Umut Tekin (28) zur Rede. Sie wollten wissen, was es mit dem Davidstern-Skandal auf sich hat. Doch der Sänger blieb stumm. Auch als Mitcamperin Ariel Consuelo später einen neuen Anlauf wagte, bekam sie keine Antwort - und wurde stattdessen von Ofarim "Mäusele" genannt.