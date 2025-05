Erzwungener Sex und Gewalt: Vorwürfe im Prozess gegen Rapper Sean Combs

1 Die Anklage wirft dem Rapper Sean Combs schwere Sexualverbrechen vor und beschreibt grausame Missbrauchsszenen (Archivbild). Foto: Mark Von Holden/Invision via AP//Mark Von Holden

Einst war er Idol von Millionen, nun steht Rapper Sean „Diddy“ Combs wegen Sexualstraftaten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft macht ihm schwere Vorwürfe. Die Verteidigung räumt dabei eines ein.











Zum Start des Prozesses gegen Sean Combs wirft die Anklage dem Rapper schwere Sexualverbrechen vor und beschreibt grausame Missbrauchsszenen. Für die Öffentlichkeit sei der 55-Jährige die kulturelle Ikone Puff Daddy oder Diddy gewesen, sagte Staatsanwältin Emily Johnson in New York übereinstimmenden Medienberichten zufolge. „Aber es gab auch eine andere Seite an ihm. Eine Seite, die in kriminelle Machenschaften verstrickt war.“ Er habe eine Reihe von Frauen sexuell missbraucht.