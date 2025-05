Erzwungene Aussage?: Blake Lively bestreitet Einflussnahme auf Taylor Swift

1 Blake Lively (li.) und Taylor Swift sind seit Jahren eng befreundet. Foto: IMAGO/MediaPunch

Der Rechtsstreit um "It Ends With Us" wird immer brisanter: Blake Livelys Anwälte weisen Vorwürfe zurück, die Schauspielerin habe ihre enge Freundin Taylor Swift unter Druck gesetzt, damit der Popstar sie im Kampf gegen Co-Star Justin Baldoni unterstützt.











Der juristische Schlagabtausch zwischen Schauspielerin Blake Lively (37) und ihrem "It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni (41) spitzt sich weiter zu. Nachdem bereits bekannt wurde, dass Popstar Taylor Swift (35) als Zeugin vorgeladen wurde, geht der Konflikt nun in die nächste Runde: Livelys Anwälte haben in einem Schreiben an den zuständigen Richter die jüngsten Anschuldigungen von Baldonis Team bezüglich Swift entschieden zurückgewiesen.