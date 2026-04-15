Ein eingespieltes Team: Simone Dammann und Jörg Willerding versuchen seit 25 Jahren, sozial auffällige Schüler wieder in die Spur zu bringen.
Im Prinzip verbringen Simone Dammann und Jörg Willerding ihre Tage im „Kinderfels“ mit den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen als große Familie. Mama, Papa und jede Menge Kinder in einer Wohnung in einem Fellbacher Wohnhaus, mit allem, was dazugehört – Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Balkon, Dachgeschoss zum Spielen, Matratzenlager im Keller und jede Menge Trubel.