Erzieherinnen in der Pandemie

Eine Zeit lang mussten die Erzieherinnen die Kitakinder testen. Nun machen es die Eltern zuhause.

In den Kindertagesstätten gibt es manchmal wöchentlich neue Regeln und Vorgaben. Die Erzieherinnen müssen den Spagat zwischen eigenen Ansprüchen, denen der Kinder und Eltern und den Vorschriften stemmen. Ein Kraftakt, der zunehmend Spuren hinterlässt.









Böblingen - Als Nina Wolbold im Jahr 2019 nach der Geburt ihres jüngsten Kindes in Elternzeit ging, war die Welt noch in Ordnung. Als sie ein knappes Jahr später an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, hatte sich alles komplett verändert. Das kann man wörtlich nehmen.