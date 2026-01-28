Erzieherinnen im Burn-out: Die Not in den Kitas

Zu viele Aufgaben bei zu wenig Personal, mangelnde gesellschaftliche Anerkennung, schwierige Eltern, überreizte Kinder: Die Erzieherinnen im Land sind chronisch überlastet.
Gesund bedeutet nicht gleichzeitig arbeitsfähig”, sagt Susanne Kobel. „Es geht darum, langfristig mit seinen verfügbaren Ressourcen zurechtzukommen, auch wenn man sich im Moment eigentlich körperlich und seelisch gesund fühlt.“ Die Sportwissenschaftlerin richtet diese Worte an mehrere Dutzend Erzieherinnen, die vor ihren heimischen Bildschirmen sitzen. Um ihnen größtmögliche Privatsphäre zu gewährleisten, bleiben die Kameras ausgeschaltet. Kobel und ihre Kollegin Olivia Wartha kennen nur Namen und Mail-Adressen.