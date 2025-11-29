Erzgebirgisches Kunsthandwerk: Stinkefinger-Nussknacker kämpft gegen Billig-Kopien

Wem zeigt der Nussknacker hier den Stinkefinger? Die Geschichte hinter der rebellischen Holzfigur aus Seiffen.
Seiffen - Holzspielzeugmacher Markus Füchtner hat schon einen Nussknacker ins All geschickt und eine Räucher-Rakete entwickelt. Am liebsten steht er aber an der Drechselbank seiner Werkstatt in Seiffen, um Nussknacker zu fertigen. So haben es schon seine Vorfahren gemacht. Der Tradition folgend stellen sie Obrigkeiten dar: König, Husar, Förster. Doch einer in seiner Werkstatt tanzt aus der Reihe: der Stinkefinger-Nussknacker. Und das kam so.