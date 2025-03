Geschichte hautnah erleben – unter diesem Motto lädt der Geschichtsverein Urbach zu seinem zweiten Erzähl-Café in diesem Jahr ein.

Zu Gast ist am Freitag, 14. März, um 19 Uhr in die Mediathek Urbach am Kirchplatz 1 der ehemalige Polizeipräsident Konrad Jelden, der im Gespräch mit dem früheren Urbacher Bürgermeister und Landrat a.D. Johannes Fuchs Einblicke in sein facettenreiches Leben gewährt. Die beiden verbindet eine lange Wegstrecke voller Begegnungen, die in dieser Gesprächsrunde lebendig werden sollen.

Zwischen Verantwortung und Leidenschaft

Konrad Jelden war viele Jahre in verantwortungsvollen Positionen in der Verwaltung und bei der Polizei tätig. Als Stellvertreter von Landrat Horst Lässing sammelte er zunächst wertvolle Erfahrungen, bevor er zum Präsidenten der damaligen Landespolizeidirektion Stuttgart ernannt wurde. In dieser Funktion war er mit zahlreichen herausfordernden Situationen konfrontiert, darunter auch der Amoklauf von Winnenden im Jahr 2009. Neben seinen beruflichen Stationen engagiert sich Jelden leidenschaftlich im Ehrenamt und ist bekannt als Sportler, VfB-Fan, Vorsitzender des Ebniseevereins und ausgewiesener Weinexperte.

Wegbereiter mehrerer Projekte

Johannes Fuchs, selbst langjähriger Bürgermeister von Urbach und späterer Landrat des Rems-Murr-Kreises, hat die Entwicklung der Region maßgeblich geprägt. Während seiner Amtszeit setzte er sich für verschiedene Infrastrukturprojekte ein, unter anderem den Krankenhausneubau in Winnenden. Sein Wissen und seine Erfahrung machen ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner und Zeitzeugen der jüngeren Geschichte.

Der Geschichtsverein verspricht: „Freuen Sie sich auf eine spannende und unterhaltsame Gesprächsrunde voller Anekdoten, persönlicher Einblicke und historischer Rückblicke.“