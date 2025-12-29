Erwin Butsch aus Winnenden: Ein Bart, ein Ritual – und vier Weltmeistertitel

Seit mehr als zehn Jahren tritt Erwin Butsch bei Bartmeisterschaften an. Er erzählt, wie seine Routine aussieht – und warum er sich ein Leben ohne Bart nicht vorstellen kann.
Der Tag beginnt mit dem konstanten Rauschen eines Föhns. Erwin Butsch steht vor dem Spiegel, die Rundbürste in der Hand, und zieht seinen Musketierbart in Form. Erst zur Seite, dann nach unten, die Kinnpartie wird nach innen eingedreht. Ein wenig Wachs, mehrere Spritzer Haarspray, ein prüfender Blick. „Manchmal ist es ein Geduldsspiel“, sagt er, als die seitliche Spitze seines Schauzbartes nicht gerade bleiben will.