Gefährliche Stoffe in Wohnort- und in Flussnähe: nachvollziehbar, dass diese Vorstellung auf Unbehagen stößt. Und ein sehr berechtigtes Anliegen, dass Bedenken Gehör finden, geprüft und abgewogen werden sollen. Doch das Kurz-Bauvorhaben offenbart ein Dilemma. Zur Wahrheit gehört, dass in einem wirtschaftsstarken Raum wie dem Kreis Ludwigsburg, in dem starke Unternehmen Prosperität gewährleisten, auch hochproblematische Abfälle entstehen. Nicht nur bei Firmen. Jeder profitiert im Alltag von Dingen, die Sauereien hinterlassen. Dispersionsfarben, Frostschutzmittel, Lackreste, Ölfilter, Batterien: Wer sie als Privatmensch beim Schadstoffmobil abgeben kann, ist heilfroh – aber womöglich gar nicht so brennend daran interessiert, wie das giftige Zeug gelagert, entsorgt oder weiterverwertet wird.