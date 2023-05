Erweiterung in Ludwigsburg

1 In dieser Halle sollen vier Tanks zur Lagerung gefährlicher Sonderabfälle installiert werden. Kurz-Chef Peter Kurz (links) und Bürgermeisterin Andrea Schwarz informieren. Foto: Simon Granville

Auf seinem Betriebsgelände in Ludwigsburg-Poppenweiler will das Entsorgungsunternehmen Kurz vier Tankanlagen bauen, in denen Altöl, Emulsionen, Säuren und Laugen gelagert werden sollen. Die Anwohner machen sich Sorgen.









Das Entsorgungsunternehmen Kurz ist im Landkreis nicht nur unterwegs, um Leichtverpackungen, Glas und Altpapier einzusammeln, die Altglas-Depotcontainer und das Schadstoffmobil zu betreuen und den auf den Wertstoffhöfen gesammelten Schrott und Elektroaltgeräte zu entsorgen. Auf seinem Gelände zwischen Landesstraße 1100 und Neckar in Ludwigsburg-Poppenweiler ist Kurz unter anderem auch in der Zwischenlagerung und Kommissionierung von gefährlichen Sonderabfällen tätig. Die Abfälle werden in Containern oder Gebinden wie Gittertanks, Fässern oder Kanistern von Lastwagen abgeladen, gewogen, zwischengelagert, kommissioniert und zu anderen Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen weitertransportiert.