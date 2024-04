Mercedes-AMG investiert Millionen in den Standort

Erweiterung in Affalterbach

1 Mercedes-AMG erweitert seine Fläche am Ortsausgang von Affalterbach. Foto: Werner Kuhnle

Mercedes-AMG bekennt sich zum Standort Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) und investiert Millionen in den weiteren Ausbau.











Autofahrer in Affalterbach wundern sich, warum seit einigen Tagen eine große Fläche an der Landesstraße nach Winnenden planiert wird. Des Rätsels Lösung liegt nur wenige Hundert Meter entfernt im nahen Gewerbegebiet. Der Weltkonzern Daimler und dessen Tochter Mercedes-AMG sind nach langen Vorarbeiten aktiv geworden. Die augenfälligen Planierungen sind Vorboten einer größeren Millioneninvestition in den AMG-Hauptsitz im östlichen Landkreis Ludwigsburg.