Erweiterung im Erlebnispark: Tripsdrill plant neuen Indoorspielplatz im Schwabenlook

Der Erlebnispark Tripsdrill erweitert sein Angebot. Im Rahmen eines Bauprojekts vor den Toren des Wildparadieses entstehen derzeit eine neue Erlebnisgastronomie, ein Hotel und ein Wellness-Bereich. Wie der Park nun mitteilt, wird es dort auch einen neuen Indoorspielplatz geben, dessen Gestaltung an eine schwäbische Speisekammer angelehnt ist.