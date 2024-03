Erweiterung des Umschlagbahnhofs in Kornwestheim

1 Virtueller Spatenstich für den Ausbau des Umschlagbahnhofs in Kornwestheim. Foto: Peter Mann

Die gute Stimmung zum Start des 53-Millionen-Euro-Projekts in Kornwestheim wurde durch Stammheimer getrübt. Sie wiesen still auf den aus ihrer Sicht unzureichenden Lärmschutz für ihren Stadtbezirk hin. Welche Folgen die Protestaktion nun hat.











Der Umschlagbahnhof Kornwestheim wird für 53 Millionen Euro um ein drittes Modul erweitert. Den Startschuss für die Bauarbeiten gaben am Dienstag Verantwortliche von Bahn, Bund und der Stadt Kornwestheim. Das dritte Modul soll Ende 2025 in Betrieb gehen. Es besteht aus vier Umschlaggleisen. Zudem ist eine Kranbahn mit zwei Portalkränen sowie je eine Fahr-, Lade- und Rückfahrspur für Lastwagen und zwei Abstellspuren für Container geplant. Am Umschlagbahnhof werden Container von Lastwagen auf Güterzüge verladen und andersherum.