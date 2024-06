1 Die Schwarzwaldmilch-Gruppe will ihr Sortiment erweitern. (Archivbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bestimmte Milchprodukte der Marke Landliebe stammen von der Schwarzwaldmilch-Gruppe. Nun kommt bei der Freiburger Molkereigenossenschaft für ein Produkt eine weitere Marke dazu.











Freiburg Die Schwarzwaldmilch-Gruppe erwirbt weiter Lizenzen, um ihr Geschäft auszubauen. „Ab Oktober werden wir frische Proteinmilch der Marke Ehrmann produzieren und vertreiben“, kündigte Geschäftsführer Andreas Schneider am Donnerstag in Freiburg an. Ehrmann sei eine überregional bekannte Marke.