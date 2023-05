1 Der Anbau des Kanzleramts soll über die Spree erfolgen. In dem Gebäude ist auch eine große Wohnung für den Kanzler geplant. Foto: Architekten Axel Schultes Charlotte Frank

Olaf Scholz baut im großen Stil – dafür müssen 200 Berliner ihre Garagen räumen. Das ist nur eine der Besonderheiten rund um den Erweiterungsbau des Kanzleramts, der 777 Millionen Euro kosten soll.









Wie sagte Alt-Kanzler Gerhard Schröder, als er im Frühjahr 2001 seinen Dienstsitz an der Spree bezog? „Eine Nummer kleiner hätte es auch getan.“ Gut 20 Jahre später soll das Kanzleramt noch größer werden: In einem Erweiterungsbau entstehen in den kommenden Jahren in einem halbrunden Gebäude mit sechs Etagen 400 zusätzliche Büros. Dieser Plan stammt von der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Kanzleramtsminister Helge Braun. Weil sich die Zahl der Mitarbeiter des Kanzleramts zuvor massiv erhöht hatte, gaben Merkel und Braun den Startschuss für den Extrabau.