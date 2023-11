Erweitertes JugendticketBW: Ab 1. Dezember freie Fahrt in ganz Deutschland

1 Das JugendticketBW gab es schon vor dem Start des Deutschlandtickets. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das bisherige JugendticketBW wird im Dezember zum D-Ticket JugendBW und gilt in der ganzen Bundesrepublik. Was jetzt zu beachten ist.











Zum 1. Dezember können sich die Nutzerinnen und Nutzer des JugendticketsBW über einen größeren Radius freuen. Von diesem Tag an dürfen Sie nicht nur innerhalb Baden-Württembergs, sondern analog zum Deutschlandticket im unbegrenzt in der ganzen Bundesrepublik im Nahverkehr von Bahn und Bus unterwegs sein. Am Preis von einem Euro je Tag, also 30,42 Euro je Monat, und an den sonstigen Bedingungen ändert sich nichts.