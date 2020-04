1 Ab Montag wird das Betreuungsangebot in Ludwigsburg ausgeweitet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Stadt hat sich auf die neue Verordnung des Landes vorbereitet. Viele Kinder müssen dennoch weiterhin daheim bleiben. Auch die Kliniken fahren den Betrieb seit Ende der Woche langsam wieder hoch.

Ludwigsburg - Weil die Wirtschaft in Baden-Württemberg nun wieder langsam hochgefahren wird, hat das Land beschlossen, die sogenannte Notbetreuung in Kindergärten und Schulen auszuweiten. Darauf hat sich auch die Stadt Ludwigsburg eingestellt.

Konrad Seigfried ist wichtig, dass die insgesamt 72 Einrichtungen in der Barockstadt nach wie vor nur eine Notbetreuung anbieten. „Ganz viele haben den Eindruck, dass ab Montag alle Einrichtungen wieder komplett öffnen“, sagt der Erste Bürgermeister. Das sei falsch. Die Stadt orientiere sich an den Vorgaben des Kultusministeriums. Die „erweiterte Notbetreuung“ gilt von dieser Woche an nicht nur in Kindergärten und Grundschulen, sondern auch für Schüler bis zur siebten Klasse. In Ludwigsburg stehen ab dieser Woche circa 570 Plätze an Schulen zur Verfügung.

Neu ist zudem, dass auch Eltern, die zwar nicht in einem der bisher festgelegten kritischen Berufe arbeiten, aber an ihrem Arbeitsplatz anwesend sein und für ihren Arbeitgeber unabkömmlich sind, einen Anspruch auf Notbetreuung haben. Für diejenigen, die den Anspruch bislang schon hatten, bleibt er bestehen.

Erweiterte Notbetreuung ist nicht kostenlos

Von dieser Woche an können die Tagesstätten in Ludwigsburg rund 1200 Kinder betreuen, deren Eltern die Voraussetzungen erfüllen. In den vergangenen Wochen waren in Ludwigsburg rund 100 Kinder betreut worden. Aber auch bei der deutlich größeren Zahl sei sichergestellt, dass sich die kleinen Gruppen nicht treffen. Man habe alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, versichert Renate Schmetz, die Leiterin des Fachbereichs Bildung und Familie.

„Mehr Kinder zu betreuen ist aber nicht risikofrei“, sagt Seigfried. Kostenlos ist die Notbetreuung nicht. Für Kinder, die den ganzen Tag betreut werden, kostet sie zehn Euro pro Tag. Wer sein Kind für weniger als fünf Stunden abgibt, zahlt die Hälfte.

Dass in Ludwigsburg nicht noch mehr Kinder betreut werden, liege in erster Linie daran, dass es am Personal mangele. Unter den Erzieherinnen gebe es viele Ältere oder Menschen mit Vorerkrankung, so Seigfried. Außerdem seien derzeit überproportional viele Erzieherinnen schwanger.

Kliniken richten „Checkpoints“ ein

Auch die Regionale Kliniken Holding (RKH) reagiert auf die rückläufige Zahl an Covid-19-Patienten. Wie überall in Deutschland fahren deshalb auch die Krankenhäuser in Marbach, Ludwigsburg und Bietigheim ihren Betrieb langsam wieder hoch. In der kommenden Zeit sollen auch wieder ausgewählte Patienten ambulant und stationär behandelt werden. Bei der stufenweisen Öffnung der Krankenhäuser sei aber sichergestellt, dass man jederzeit „schnell in den Krisenmodus mit Vorhaltung von Betten- und Personalkapazitäten zurückkehren“ könne, heißt es in einer Mitteilung.

Weil das Risiko, dass Patienten das Coronavirus in die Krankenhäuser schleppen, steigt, wird die RKH sie kontrollieren. Bei jedem, der einen Termin im Krankenhaus hat, wird Fieber gemessen. Nur wenn der Patient keinen Grund zu der Annahme gibt, dass er das Virus in sich trägt, wird er behandelt. Andernfalls verweisen ihn die Mitarbeiter an den Hausarzt. Die restriktiven Regeln für Besucher gelten weiterhin.

Aktuelle Zahlen

Das Kreisgesundheitsamt Ludwigsburg zählte am Sonntag insgesamt 1613 laborbestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis. Das sind sechs Fälle mehr als am Vortag. Mittlerweile sind 51 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, verstorben. Ihr Alter liegt zwischen 43 und 100 Jahren. Insgesamt 1235 Personen gelten per Definition des Kreisgesundheitsamtes wieder als genesen.

